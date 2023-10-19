Незаконные летние кафе демонтировали в столичном районе Арбат

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Тротуар в столичном районе Арбат освободили от незаконно возведенных летних кафе. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

"Арендаторы помещений оборудовали пространство для уличного обслуживания посетителей без правовых оснований", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Веранды, площадь которых составляла 76,5 квадратного метра, не были включены в городскую схему размещения. Они препятствовали передвижению пешеходов по тротуару.

Усилиями ведомства незаконные объекты демонтировали.

Ранее в Сокольниках возобновили строительство объекта торговли. Оно было приостановлено в 2018 году из-за банкротства застройщика. После завершения строительства в городе появится новый объект социальной направленности.

