Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сентября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем официальном телеграм-канале.

"Минимальная температура воздуха 6 сентября в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, составила 8,6 градуса – последний раз такие низкие температуры наблюдались в Москве еще 25 мая", – уточняется в его публикации.

При этом на метеостанциях в Бутове и на Балчуге наблюдался разброс: показатели колебались в диапазоне от 6,6 до 13,5 градуса. В ТиНАО, в свою очередь, столбики термометров опустились до 3,8 градуса. Холоднее всего было в Черустях – минус 2,2 градуса, рассказал синоптик.

Обошлось без заморозков в воздухе, однако небольшие минусовые показатели в таких условиях могут фиксироваться в травостое. Дневная температура ожидается на уровне 22–24 градусов.

Между тем солнечная погода без осадков установится в Москве в День города, спрогнозировал руководитель центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с News.ru.

"На выходных в столице будет солнечно и без осадков. Дневная температура повысится до 25 градусов. Ночная температура тоже подтянется, и уже не будет так прохладно, как было 4–5 сентября", – уточнил специалист.

Ночные температуры будут на уровне 10–12 градусов. Теплая и сухая погода сохранится и в начале следующей недели, отметил Шувалов.

Осенняя погода придет в Москву и другие регионы европейской части России в середине сентября, предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

После 14–15 сентября высока вероятность того, что антициклон начнет разрушаться, и на обширный регион, включающий не только ЦФО, но и ПФО, уже будет больше влияние Атлантики, то есть циклонов с осадками, объяснил он.

