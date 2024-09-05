Синоптик Варакин: осенняя погода придет в Москву в середине сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Осенняя погода придет в Москву и другие регионы европейской части России в середине сентября, сообщает радио КП со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Он напомнил, что погода в начале месяца больше соответствовала началу августа – она была на 5–6 градусов выше климатической нормы.

"Просто мы расслабились, что у нас такая теплая погода, а она возвращается к климатическим нормам. Все-таки сентябрь в Центральной России и в Москве – это не летний месяц, а мы уже его приплюсовали как продолжение лета. У нас и в прошлом году сентябрь тоже был теплый, поэтому у нас уже начинает откладываться в памяти краткосрочной, что так должно быть всегда", – сказал синоптик.

Несмотря на то что накануне ветер уже был холодный, температура осталась выше нормы на 4 градуса, добавил он. Антициклон будет до конца декады, то есть и ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, и в начале следующей недели осадков не ожидается, а температура будет выше на 5 градусов. Днем ожидается 23–25 градусов тепла, но контраст с ночными температурами будет увеличиваться.

Варакин призвал дождаться второй половины сентября, когда циркуляция изменится, и в Центральной России пойдут дожди. После 14–15 сентября высока вероятность того, что антициклон начнет разрушаться, и на обширный регион, включающий не только ЦФО, но и ПФО, уже будет больше влияние Атлантики, то есть циклоны с осадками.

За счет облаков температура придет в климатическую норму, но в целом все равно сентябрь окажется выше нормы за счет первой половины месяца, заключил синоптик.

В Москве до конца недели действует желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров. Такая ситуация сложилась в регионе на фоне дефицита осадков, объяснил синоптик Александр Шувалов. Из-за недостатка влаги может также наблюдаться повышенное загрязнение, добавил он. Осенние дожди ожидаются в Москве в последней декаде сентября.

