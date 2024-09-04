Синоптик Тишковец: температура в Москве снизится, но метеорологическое лето продолжится

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве продолжается климатическое лето, несмотря на снижение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, температура в столице миновала гребень тепла и сейчас входит в более комфортное состояние атмосферы.

"Вчера было плюс 26,7 градуса в Москве. Сегодня дневная температура снизится, но тем не менее все равно метеорологическое лето продолжается", – приводит слова синоптика ТАСС.

Как пояснил Тишковец, юго-западная периферия антициклона будет обеспечивать переменную облачность, осадков не ожидается. При этом температура ожидается на уровне 22–25 градусов тепла, а в Подмосковье – около 21–26 градусов.

"Это температурные показатели летнего сезона", – сказал Тишковец.

Однако с 4 сентября в Москве ожидается резкое похолодание. Об этом в беседе с News.ru заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. По его словам, 5 сентября столбики термометров в ночные часы опустятся до плюс 9 градусов в столице, в Московской области прогнозируются всего 2–3 градуса тепла.

"При этом смена воздушной массы произойдет без осадков, даже увеличения облачности на небе мы не увидим", – сказал Шувалов.

По словам синоптика, ветер сменит направление на северо-восточный и станет немного крепче, но сильным его назвать будет нельзя.

"В такой ситуации есть две неприятные особенности. Во-первых, у нас пожарная опасность практически по всей области приближается к высокой, местами и чрезвычайной. Во-вторых, загрязнение воздуха в приземном слое нарастает быстрыми темпами", – заключил Шувалов.

Температура воздуха днем в Москве 4 сентября составит от 24 до 26 градусов, ранее сообщал Гидрометцентр России. По прогнозам, скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

При этом осеннее похолодание придет в столицу уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.