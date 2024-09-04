До 26 градусов тепла ожидается в Москве 4 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха днем в Москве 4 сентября составит от 24 до 26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В столице и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура в Подмосковье днем составит от 22 до 27 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 758 миллиметров ртутного столба.

При этом осеннее похолодание придет в столицу уже к середине сентября, почти на две недели позднее климатической нормы, а в конце второй декады прогнозируется арктическое вторжение.