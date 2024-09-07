Синоптик Леус: сентябрь 2024 года в Москве может стать самым теплым в XXI веке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь 2024 года в Москве может стать самым теплым в XXI веке. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, обширный антициклон влияет на погоду в Европейской части России более 10 дней. Он принес с собой аномально высокие температуры – в некоторых районах на 4–6 градусов выше нормы, уточнил синоптик.

"В конце первой – начале второй декад сентября барический максимум будет постепенно разрушаться и смещаться к юго-востоку, но его влияние на погоду региона все еще заметно", – добавил Леус.

Также синоптик отметил, что метеорологическое лето в Москве продлится до середины месяца, а может и до конца второй декады. Воздух будет прогреваться до 22–27 градусов, в некоторые дни может быть еще теплее.

Между тем кратковременные дожди могут прийти в конце следующей рабочей недели, 12 и 13 сентября. Однако выпавшие осадки сильно не улучшат ситуацию, связанную с рисками пожаров на фоне дефицита влаги.

"С начала сентября средняя температура воздуха в Москве на текущий момент составляет 18,7 градуса. Для сравнения норма августа – 17,6 градуса, а самый жаркий в метеорологической истории столицы сентябрь 1847 года имел температуру 17 градусов", – добавил Леус.

По его сведениям, теплым также был сентябрь в прошлом году со средней температурой 15 градусов и в 2018 году – 14,6 градуса. При этом в текущем месяце у Москвы пока не было температурных рекордов. Леус уточнил, что они могут быть установлены 12 и 13 сентября.

Между тем понедельник, 9 сентября, будет самым теплым днем в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 25–27 градусов. По данным Гидрометцентра РФ, погода без осадков прогнозируется в столице до 12 сентября. Облачность и небольшие дожди ожидаются в конце недели, с 13 по 15 сентября.

