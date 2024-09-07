Лето в Москве задержится до середины сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода с температурой на 4–6 градусов выше нормы сохранится в Москве до конца следующей недели, 15 сентября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с изданием "Интерфакс".

Синоптик уверен, что такая погода будет соответствовать июлю и первой половине августа. Это связано с перемещением антициклона на восток, из-за чего в Москву поступает теплый воздух с севера Казахстана.

Самым теплым днем, по словам Вильфанда, станет понедельник, 9 сентября, столбики термометров покажут днем от 25 до 27, а ночью – около 10 градусов. Со следующего дня ночью будет 10–15, а днем – 21–26 градусов. Осадков не ожидается до четверга, 12 сентября, однако с 13 на 14 сентября возможен кратковременный дождь.

В День город, 7 сентября, в Москве ожидается комфортная погода с 26 градусами тепла. Помимо этого, 8 сентября установится температура воздуха в столице в пределах 24–26 градусов. При этом ночью 8 сентября, по прогнозам экспертов, воздух в столице остынет до 8–10 градусов.