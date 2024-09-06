Синоптик Вильфанд спрогнозировал летнюю погоду в Москве на День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комфортная погода с температурой до 26 градусов установится в Москве в День города, рассказал в беседе с "Интерфаксом" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом ночные температуры останутся невысокими. Так, в ночь на субботу, 7 сентября, воздух остынет до 6–8 градусов, а в отдельных районах столичного региона температура опустится до 4 градусов. Однако в городе не прогнозируется заморозков, подчеркнул специалист.

Вместе с тем дневные температуры 7 и 8 сентября будут оставаться на уровне 24–26 градусов. При этом ночью в воскресенье, по прогнозам экспертов, воздух в столице остынет до 8–10 градусов.

"Это совсем такая летняя погода", – подчеркнул Вильфанд.

День города пройдет в столице в рамках программы завершения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Для гостей проведут различные мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Особое внимание организаторы уделят участникам СВО и членам их семей, а также жителям новых регионов.