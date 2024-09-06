Более 6,8 тысячи человек обеспечат безопасность в Москве на День города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Охрану общественного порядка во время Дня города в Москве будут обеспечивать свыше 6,8 тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства города.

"Территории, на которых будут проходить мероприятия, заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители Главного управления МЧС России по городу Москве", – уточняется в материале.

В этом году Москва отмечает свое 877-летие. Мероприятия пройдут 7 и 8 сентября. Площадки будут работать с 12 до 21 часа 7-го числа и с 15 до 20 часов 8-го числа во всех административных округах.

В это же время работа городского транспорта будет продлена. Так, зайти в метро и ЦК в ночь с 7 на 8 сентября можно будет до 2 ночи. Также продолжат работать традиционные 18 ночных маршрутов автобусов.

