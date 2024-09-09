Синоптик Позднякова: осадков не будет в Москве всю первую половину сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осадков в Москве не ожидается всю первую половину сентября. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Сентябрь 2024 года в Москве и области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу", – подчеркнула она.

По словам синоптика, небольшое количество осадков за соответствующий период выпадало в 2018 году, когда зафиксировали 4,3 миллиметра. В прошлом году было выявлено 3,9 миллиметра осадков, уточнила метеоролог.

Как отметила Позднякова, сентябрь этого года может оказаться рекордно сухим.

Метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. В этом году оно началось с опережением климатических норм 17 мая и продолжается до сих пор. Таким образом, 9 сентября в столице идет 116-й день лета, сказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозам синоптиков, 9 сентября в Москве и области ожидается переменная облачность и до 27 градусов тепла. Осадков в течение дня не будет. Днем воздух в столице прогреется до 25–27 градусов.

