Синоптик Шувалов: до 20-х чисел сентября в Москве не будет дождей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 20-х чисел сентября москвичей ждет погода без дождей. Об этом News.ru заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, на следующей неделе в столице будет аномально теплая для этого времени года погода. Днем температура воздуха составит 22–26 градусов, а ночью – 10–15 градусов. Облаков станет больше по сравнению с прошлой неделей, однако дождей не ожидается, рассказал Шувалов.

Он не исключил, что сухая погода может задержаться в Москве и подольше. Он считает, что сентябрь 2024 года может оказаться рекордно теплым на севере и в северной полосе Европейской части России. При этом атмосферное давление будет повышенное, добавил специалист.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщал, что метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. Оно началось в городе с опережением климатических норм 17 мая и продолжается до сих пор. Таким образом, метеолето этого года может занять 3–4 место в списке самых продолжительных и 2–3 место в списке самых поздно закончившихся, сказал он.