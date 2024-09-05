Синоптик Цыганков рассказал о сохранении тепла в Москве до середины сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летняя погода в столице может сохраниться до середины сентября из-за теплого воздуха из Греции и Турции, заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с Агентством "Москва".

"Ближайшие два дня безоблачно, потом в субботу и воскресенье небольшая облачность, в понедельник и вторник переменная облачность, но все дни без осадков, ветер слабый – до 8 метров в секунду", – сказал Цыганков.

Он объяснил, что на текущей неделе и вплоть до 10-го числа столбики термометров будут на 4 градуса выше нормы. Днем ожидается от 22 до 24 градусов, а 8 сентября – до 26. По ночам в эти дни будет от 6 до 8 градусов.

"22 сентября продолжительность дня и ночи сравняется. Сейчас день почти сравнялся с ночью и за счет этого становится прохладнее. У нас перепад температуры – 12–14 градусов – так всегда осенью и весной", – объяснил он.

Так, воздух нагревается от земли, а земля в свою очередь нагревается от солнца только днем. При этом сама земля отдает свое тепло постоянно, от этого и происходит разница в температуре, пояснил эксперт.

Климатическое лето продолжается в Москве, несмотря на наступление календарной осени и небольшое снижение температуры, уверены эксперты. Синоптики подчеркнули, что температура в столице миновала гребень тепла и сейчас входит в более комфортное состояние атмосферы.

