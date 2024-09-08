Синоптик Тишковец: до 28 градусов ожидается на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздух в столице может прогреться до 28 градусов на следующей неделе, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ожидается погода без осадков.

"Предстоящая неделя на Русской равнине станет продолжением метеорологического лета, то есть периода, когда среднесуточная температура воздуха останется выше 15 градусов, а значит, листья на деревьях будут желтеть неохотно", – цитирует синоптика РИА Новости.

Такие температурные значения характерны для начала августа, отметил он. По его словам, показатели грядущей недели могут приблизиться к рекордным. Под действием антициклона с Урала столбики термометров показывают на 6–8 градусов выше нормы, объяснил синоптик.

При этом ближе к утру в понедельник, 9 сентября, температура будет на уровне 7–12 градусов, а днем температура поднимется до 23–28 градусов.

Более хмурая погода прогнозируется во вторник, 10 сентября, однако существенных осадков не будет, уточнил Тишковец.

Солнечная летняя погода сохранится в Москве до конца недели. Во второй ее половине ночные температуры достигнут отметки 11–16 градусов, а дневные показатели будут колебаться от 22 до 27 градусов. Температура водоемов ожидается в пределах 15–20 градусов.

Сентябрь 2024 года в Москве может стать самым теплым в XXI веке. Метеорологическое лето продлится до середины месяца, считают синоптики.

Кратковременные дожди могут прийти в конце следующей рабочей недели, 12 и 13 сентября. Однако выпавшие осадки сильно не улучшат ситуацию, связанную с рисками пожаров на фоне дефицита влаги.

