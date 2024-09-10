Синоптик Вильфанд: комфортный для купания период не вернется в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Комфортный для купания период в столице завершился, так как вода в московских водоемах охладилась до 15–19 градусов из-за холодных ночей. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что сейчас в районе Коломны, где Москва-река впадает в Оку, температура воды составляет порядка 20 градусов. По его словам, при такой температуре можно купаться, однако для детей она должна быть 22 градуса и выше.

Во вторник, 10 сентября, в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Температура днем в столице окажется в пределах 26–28 градусов, а в Подмосковье – 23–28 градусов. Скорость восточного и юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление окажется на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

Между тем погода в центральной части России до 15 сентября будет сравнима с июльской жарой. Как указал Вильфанд, в центр европейской части РФ придут теплые воздушные массы из Северного Казахстана, а потом со Среднего и Ближнего Востока. Днем 12 сентября воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов, а ночью температура не опустится ниже 15 градусов.