Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 10 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в столице во вторник, 10 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 21 часа 10 сентября. Причина этого – риск пожаров. Так, в Москве и Подмосковье сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Осадков в Москве не ожидается всю первую половину сентября. По словам метеорологов, сентябрь этого года может оказаться рекордно сухим.

Метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. Так, в этом году метеорологическое лето в Москве началось с опережением климатических норм 17 мая и продолжается до сих пор.