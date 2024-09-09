Желтый уровень опасности продлен в Москве до 10 сентября из-за риска пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 21 часа 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Причина этого – риск пожаров. Так, в Москве и Подмосковье сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса, говорится в сообщении. Предыдущее предупреждение действовало до вечера 9-го числа.

По словам синоптиков, метеорологическое лето продлится в столице до конца второй декады сентября. Кроме того, текущий сентябрь в столице может стать самым теплым в XXI веке.

