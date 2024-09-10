Синоптик Леус: 13 сентября может побить суточный температурный рекорд в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Пятница, 13 сентября, может обновить суточный рекорд максимальной температуры, который был установлен в начале XX века. Об этом в беседе с RT заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил синоптик, на протяжении недели в столице продолжается метеорологическое лето. Среднесуточная температура показывает значения выше 15 градусов.

"Сегодня и завтра в Москве еще господствует антициклон при дневной температуре в 25...27 градусов. В среду регион своим краем зацепит атмосферный фронт, так что облаков в небе станет больше, что немного ограничит приток солнечного тепла и температура опустится до 23...25 градусов", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, осадков не ожидается, из-за чего большинство москвичей и не заметит атмосферный фронт. С четверга, 12 сентября, погода вновь станет солнечной. Ночные температура будут составлять около 11–16 градусов, указал Леус.

Между тем воздух в Москве прогреется до 28 градусов тепла 10 сентября. Таким образом, вторник может стать самым теплым днем в столице за последние 75 лет.

При этом осадков в столице не ожидается всю первую половину сентября, а метеорологическое лето продлится до конца второй декады месяца. По словам метеорологов, сентябрь этого года может оказаться рекордно сухим.

