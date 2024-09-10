Синоптик Леус: 10 сентября может стать самым теплым днем за 75 лет в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздух в Москве прогреется до 28 градусов тепла 10 сентября. Таким образом, вторник может стать самым теплым днем в столице за последние 75 лет, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Сегодня характер погоды в столичном регионе изменится мало – антициклон вновь не пропустит в центр Европейской России поля дождевых облаков, а температура останется на уровне середины лета – сегодняшний день в столице станет самым теплым 10 сентября за последние 75 лет", – написал Леус.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве прогреется до плюс 26–28 градусов, а по области до 24–29 градусов. Также ожидается юго-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду.

При этом осадков в столице не ожидается всю первую половину сентября, а метеорологическое лето продлится до конца второй декады месяца. По словам метеорологов, сентябрь этого года может оказаться рекордно сухим.

Между тем комфортный для купания период в Москве уже завершился. Вода в московских водоемах охладилась до 15–19 градусов из-за холодных ночей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Сейчас в районе Коломны, где Москва-река впадает в Оку, температура воды составляет порядка 20 градусов, указал синоптик.