Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и неустойчивую зиму в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зима 2024 года в Москве будет теплой и неустойчивой, рассказал в эфире радио КП ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, температурная норма в столице в зимние месяцы будет превышена на 2–3 градуса. Вместе с тем город вряд ли столкнется с дефицитом снега, отметил специалист. Его количество будет близко к средним показателям, характерным для московского зимнего сезона.

"То есть снега будет в норме. Однако состояние атмосферы будет очень неустойчивым. Именно такие у нас в последние годы зимы: оттепели сменяются морозами, потом снегопадами, потом опять теплеет", – пояснил Тишковец.

Между тем лето в России в этом году продлилось почти на месяц. Синоптики отметили, что под влиянием глобального потепления климат Москвы и Центральной России изменился и стал похож на погодные условия, характерные для Воронежа.