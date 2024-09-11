Синоптик Позднякова: летнее тепло начнет покидать Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Летнее тепло начнет покидать столицу на следующей неделе. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, с 16 сентября в погоде произойдут более существенные перемены. Тепло постепенно будет покидать столичный регион. В связи с этим она рекомендовала 14 и 15 сентября успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать. В выходные, согласно ее прогнозу, воздух прогреется до 27 градусов, также будет сохраняться влияние антициклона.

"При переменной облачности ночью и днем, в общем, как я сказала, уже осадков не ожидается. Минимальная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов, дневная температура – 22–27 градусов. То есть по характеру погода, конечно, будет соответствовать больше началу августа месяца", – добавила специалист.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Москве температура воздуха составила 26,3 градуса. Такой погоды в этот день не было последние 75 лет, сказал синоптик Михаил Леус. Он напомнил, что прежним лидером был 1972 год. Тогда 10 сентября воздух прогрелся до 25,8 градуса.