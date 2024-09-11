Синоптик Позднякова: летнее тепло начнет покидать Москву на следующей неделе

11 сентября, 11:48Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Летнее тепло начнет покидать столицу на следующей неделе. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, с 16 сентября в погоде произойдут более существенные перемены. Тепло постепенно будет покидать столичный регион. В связи с этим она рекомендовала 14 и 15 сентября успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать. В выходные, согласно ее прогнозу, воздух прогреется до 27 градусов, также будет сохраняться влияние антициклона.
"При переменной облачности ночью и днем, в общем, как я сказала, уже осадков не ожидается. Минимальная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов, дневная температура – 22–27 градусов. То есть по характеру погода, конечно, будет соответствовать больше началу августа месяца", – добавила специалист.
Ранее сообщалось, что 10 сентября в Москве температура воздуха составила 26,3 градуса. Такой погоды в этот день не было последние 75 лет, сказал синоптик Михаил Леус. Он напомнил, что прежним лидером был 1972 год. Тогда 10 сентября воздух прогрелся до 25,8 градуса.
Синоптик прокомментировал аномальную сентябрьскую погоду в Москве