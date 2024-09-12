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12 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пассажирский автобус попал в аварию на Сахалине

Новости регионов: пассажирский автобус попал в аварию на Сахалине

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На Сахалине семь человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом. ДТП случилось на севере острова на технологической дороге, которая ведет к Киринскому газоконденсатному месторождению. Водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел в кювет. После этого двери заклинило, и людям пришлось выбираться наружу через разбитые окна. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

Тем временем на Красной поляне инспекторы разбирались с дрифтером-хулиганом, который нарезал круги на арендованном Ford Mustang на проезжей части. После этого на брусчатке остались следы от сожженной резины. Свое поведение автоинспекторам водитель объяснил переизбытком чувств от окружающей красоты. До решения суда нарушителя поместили в камеру предварительного заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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