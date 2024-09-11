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11 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: заброшенный дворец спорта сгорел в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сильный пожар практически уничтожил бывший спорткомплекс. Загорелось здание на Крестовском острове, где строители проводили капитальный ремонт. За два часа огонь охватил строение с первого этажа до крыши на площади 800 квадратных метров. Тушили его в общей сложности 60 пожарных и 16 единиц спецтехники МЧС.

А в Татарстане решили платить деньги за видеосъемку нарушений правил дорожного движения. Размер премии, которую обещают таким бдительным гражданам, доходит почти до полутора тысяч рублей. Максимальную сумму можно получить, если снять автомобиль нарушителя на встречной полосе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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