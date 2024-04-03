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Новости

03 апреля, 15:00

Новости

Новости регионов: 22-летний турист устроил дрифт в Анапе

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В Анапе задержали дрифтера, который нарушал ПДД прямо перед дорожными камерами. 22-летний турист из Новосибирска пускал машину в занос на перекрестке, а также ездил по полосе для общественного транспорта. В итоге на нарушителя составили три протокола.

Тем временем в Оренбургской области из-за сильных паводков затапливает автомобили, дома и дороги. В дачном поселке скорая не смогла проехать к пациенту, из-за чего больного пришлось перевозить к врачам на надувной лодке. А в Орске из-за резкого подъема талых вод маршрутка застряла посреди дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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