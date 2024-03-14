Неисправность двигателя могла стать причиной аварии вертолета Ми-8 в Магаданской области

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Причиной аварии вертолета Ми-8 в Магаданской области могла стать неисправность двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

Представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа сообщил, что место аварии было найдено – ЧП произошло в 13–15 километрах от рудника Кварцевый. Это отдаленная местность, а ближайший населенный пункт – поселок городского типа Эвенск – находится в 75 километрах.

В транспортной прокуратуре добавили, что вертолет летел по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан. Уточняется, что он перевозил работников золоторудного месторождения.

Начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС по региону Павел Клочков сообщил, что, предварительно, в результате жесткой посадки погиб один человек, еще двое получили различные травмы. По его словам, спасатели уже вылетели к месту происшествия.

"Но лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало, ясно, что все произошло вдали от населенных пунктов", – добавил он.

Об аварии с вертолетом в Магаданской области стало известно утром 14 марта. По информации местных властей, всего на борту было около 20 человек. В данный момент на место ЧП направляются спасатели и представители авиамедицины.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с аварией вертолета. По его словам, вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

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