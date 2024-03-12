В Ивановской области сообщили об отсутствии угрозы для населения после крушения Ил-76

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Угроза для жизни граждан, проживающих в селе Богородском Ивановской области, где произошло крушение самолета Ил-76, отсутствует. Об этом рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ивановского района региона Сергей Низов.

"Место крушения оцеплено. Работают оперативная группа и специальная техника. В 15:00 назначил в администрации Ивановского района КЧС", – уточнил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение во время выполнения планового полета в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Предполагаемой причиной крушения самолета могло стать возгорание в одном из двигателей, возникшее еще на моменте взлета воздушного судна, уточнили в Минобороны РФ. Сейчас на место происшествия выехала комиссия главного командования ВКС РФ для выявления причин крушения самолета.

