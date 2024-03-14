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Вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области. В результате произошедшего, предварительно, один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олега Егоркина.

По его данным, всего на борту было около 20 человек. В данный момент на место ЧП направляются спасатели и представители авиамедицины. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось о крушении военно-транспортного самолета Ил-76, которое произошло 12 марта на территории Ивановской области. Борт выполнял плановый полет, но в результате упал неподалеку от села Богородского. По данным МО РФ, на борту были 8 членов экипажа и 7 пассажиров.

Установлением причин катастрофы займется комиссия главного командования ВКС России. По предварительной версии, самолет мог упасть из-за возгорания в одном из двигателей, которое возникло на моменте взлета. В результате крушения погибли летчики из Оренбургской и Тверской областей.

Поисково-спасательные работы завершили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области