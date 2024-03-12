12 марта, 16:59Происшествия
Оренбургские и Тверские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области
Фото: телеграм-канал "Иваново. Происшествия"
На борту упавшего в Ивановской области военно-транспортного самолета Ил-76 находились летчики из Оренбургской и Тверской областей. Об этом рассказали главы регионов.
По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, погибшие жители региона служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку. Глава региона назвал летчиков героями, которые до конца исполнили долг перед Родиной.
"Это большая потеря для всей страны и наших вооруженных сил. <...> Это невосполнимая утрата для семей", – написал Паслер в своем телеграм-канале.
На борту самолета также находились военные летчики из Тверской области, рассказали в пресс-службе региона.
"Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле", – сказал глава региона Игорь Руденя.
Он принес свои соболезнования командиру полка, где служили погибшие, а также их родным и близким. По его словам, власти области окажут всю необходимую помощь семьям погибших летчиков.
Крушение Ил-76 произошло 12 марта на территории Ивановской области. Борт выполнял плановый полет, но в результате упал неподалеку от села Богородского. По данным МО РФ, на борту были 8 членов экипажа и 7 пассажиров.
Установлением причин катастрофы займется комиссия главного командования ВКС России. По предварительной версии, самолет мог упасть из-за возгорания в одном из двигателей, которое возникло на моменте взлета. Позднее стало известно, что спасатели завершили поисковые работы на месте крушения самолета.
Комиссия Главного командования ВКС РФ вылетела на аэродром Иваново
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