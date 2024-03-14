Губернатор Магаданской области взял под контроль ЧП с вертолетом

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что держит на личном контроле ситуацию с жесткой посадкой вертолета в регионе. Об этом сообщается в телеграм-канале главы области.

Согласно данным губернатора, вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа". На место ЧП в Северо-Эвенский округ уже направлены спасательная группа и медики.

"Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", – добавил Носов.

Ранее сообщалось, что вертолет совершил жесткую посадку в Магаданской области. В результате произошедшего, предварительно, один человек погиб, еще несколько получили травмы.

По данным председателя собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Олега Егоркина, всего на борту было около 20 человек.

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