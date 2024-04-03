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03 апреля, 15:50

Общество

Песков сообщил, что Путин получил доклады о ситуации с паводками в стране

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС РФ Александра Куренкова, а также губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера о ситуации с паводками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что на территории региона могут пройти весенние паводки из-за рекордного количества выпавшего снега. Под угрозой все русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты.

26 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что в столичном регионе из-за установления положительной температуры воздуха началось половодье.

Из-за половодья в Луховицах организовали водную переправу

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