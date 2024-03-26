Жителей столичного региона предупредили о начавшемся половодье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В связи с установкой положительной температуры воздуха в Московском регионе началось половодье, в данный момент водохранилища активно наполняются талыми водами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, движение поднятия уровня воды вступило в активную фазу.

"Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", – цитируют его в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

На нынешний момент уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20–60 сантиметров в сутки. Заммэра отметил, что уже заполнено более 25% полезного объема.

Уточняется, что в 2024 году специалисты, проведя расчеты, ожидают приток в водохранилища около 500 миллионов кубических метров. Бирюков также добавил, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период половодья. Их работу обеспечивают более 2,6 тысячи специалистов, оснащенных почти 4,5 тысячи единицами спецтехники.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Московской области о повышении уровня рек. Он отметил, что 25–26 марта возможно повышение уровня воды и затопление поймы в Тверской области на реке Торопе, в Калужской области – на реках Жиздре, Угре, Протве, Наре, в Московской области – на реках Протве, Наре, Москве-реке (выше Можайского водохранилища), Катыш, Пахре, Пре.