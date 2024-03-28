Ребенка едва не затянуло под эскалатор в ТЦ в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Новосибирский паблик"

Девочку едва не затянуло в ленту эскалатора в торговом центре в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий видеоролик.

На опубликованных кадрах ребенок падает на эскалаторе, после чего движется лежа на ступенях вверх. Через некоторое время на видео появляется отец ребенка и пытается выключить эскалатор.

В это же время к девочке подбегает сотрудник одного из магазинов и пытается оказать помощь. Ребенка удалось спасти. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

До этого женщина и девятилетний ребенок пострадали в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Авария произошла на 55-м километре Киевского шоссе из-за несоблюдения дистанции. У женщины и ребенка диагностировали травмы.

