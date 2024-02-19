В общем коридоре петербургского ЖК "Лондон Парк" обнаружили голого ребенка

Фото: телеграм-канал Baza

Жители одного из корпусов ЖК "Лондон Парк" в Санкт-Петербурге обнаружили в коридоре раздетого ребенка, сообщает телеканал "360".

По словам жителя дома Федора, мальчик ходил по коридору 20-го этажа дома совершенно без одежды. Его нашли соседи, а затем вызвали охрану и разместили объявление в домовых чатах.



"Не говорил, звуков не издавал, ходил просто по этажу. Прямо совсем голый", – заявил очевидец.

По его словам, на тот момент с ним уже был охранник, который укутал мальчика в свою куртку. Через какое-то время нашлась его мать. По словам местного жителя, она приехала в город для лечения.



"Семья приехала на реабилитацию ребенка, ребенок особенный, поэтому он не говорил. <…> Мама ушла в аптеку, с ее слов, в доме была няня", – рассказал он.

Мужчина также объяснил версию матери ребенка. Няня, скорее всего, выпила и потом вышла на балкон покурить. В это время ребенок сумел выбежать в открытую дверь, уточнил очевидец. По его словам, няня не заметила отсутствия ребенка и уснула, так как свет в квартире продолжал гореть.

Соседи пытались достучаться до нее, но дверь квартиры никто не открыл. Затем матери пришлось поехать в отдел полиции, так как жильцы до ее прихода уже передали мальчика в специальные службы.

Ранее полицейские Екатеринбурга выяснили личность матери, которая заставила своего сына выйти на улицу без обуви. Данным делом занимаются не только правоохранители, но и комиссия по делам несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, женщина якобы вывела его на улицу в воспитательных целях. По словам очевидцев, мальчик плакал и говорил, что у него "отпадут ноги", на что мать отвечала, что он просто заболеет.

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