19 февраля, 16:12Происшествия
В общем коридоре петербургского ЖК "Лондон Парк" обнаружили голого ребенка
Фото: телеграм-канал Baza
Жители одного из корпусов ЖК "Лондон Парк" в Санкт-Петербурге обнаружили в коридоре раздетого ребенка, сообщает телеканал "360".
По словам жителя дома Федора, мальчик ходил по коридору 20-го этажа дома совершенно без одежды. Его нашли соседи, а затем вызвали охрану и разместили объявление в домовых чатах.
"Не говорил, звуков не издавал, ходил просто по этажу. Прямо совсем голый", – заявил очевидец.
По его словам, на тот момент с ним уже был охранник, который укутал мальчика в свою куртку. Через какое-то время нашлась его мать. По словам местного жителя, она приехала в город для лечения.
"Семья приехала на реабилитацию ребенка, ребенок особенный, поэтому он не говорил. <…> Мама ушла в аптеку, с ее слов, в доме была няня", – рассказал он.
Мужчина также объяснил версию матери ребенка. Няня, скорее всего, выпила и потом вышла на балкон покурить. В это время ребенок сумел выбежать в открытую дверь, уточнил очевидец. По его словам, няня не заметила отсутствия ребенка и уснула, так как свет в квартире продолжал гореть.
Соседи пытались достучаться до нее, но дверь квартиры никто не открыл. Затем матери пришлось поехать в отдел полиции, так как жильцы до ее прихода уже передали мальчика в специальные службы.
Ранее полицейские Екатеринбурга выяснили личность матери, которая заставила своего сына выйти на улицу без обуви. Данным делом занимаются не только правоохранители, но и комиссия по делам несовершеннолетних.
По данным местных СМИ, женщина якобы вывела его на улицу в воспитательных целях. По словам очевидцев, мальчик плакал и говорил, что у него "отпадут ноги", на что мать отвечала, что он просто заболеет.
Москвичка высадила своего ребенка на МКАД и уехала
Читайте также
- В России предложили предоставлять адвоката пострадавшим от насилия детям
- Прокуратура начала проверку после смерти двухлетнего ребенка в квартире в ТиНАО