В Минздраве уточнили число погибших после обвала шахты на Урале

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб, еще четверо получили травмы в городе Краснотурьинске Свердловской области после обвала горной породы на шахте "Северопесчанская". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Там уточнили, что один рабочий находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести, четвертый отказался от госпитализации, а пятый скончался.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области агентству рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, личности пострадавших уже установлены. Жертвами обвала стали два машиниста скреперной лебедки, проходчик и его коллега, а также буровик, сказал Горелых и добавил, что на предприятии создан и функционирует оперативный штаб.

О случившемся стало известно 1 апреля. По данным пресс-службы шахты, около 17:00 при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв, в результате чего обрушилась горная порода.

Как уточнял Горелых, предположительно, ЧП произошло на глубине 338 метров. Специалисты выясняют, проводился ли инструктаж по технике безопасности.

По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при проведении плановых взрывных работ.