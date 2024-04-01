Четырех рабочих подняли на поверхность после обвала шахты на Урале

Фото: ТАСС/МЧС России

Четырех рабочих спасли и подняли на поверхность после взрыва на шахте "Северопесчанская" в свердловском Краснотурьинске, всего на объекте находились пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу шахты.

По информации организации, 1 апреля около 17:00 по московскому времени при заряжании скважин взрывчатым веществом случился несанкционированный подрыв, в результате чего произошло обрушение горной породы. Отмечается, что два человека находятся в больнице, еще двое доставляются сотрудниками скорой помощи. Предположительно, состояние двух рабочих оценивается как средней тяжести, еще двух – легкой. Как указали в пресс-службе, пятого, последнего шахтера сейчас ищут.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что предварительно, ЧП произошло на глубине 338 метров. Специалисты выясняют, проводился ли инструктаж по технике безопасности, на предприятии проводится комплекс мер по спасению людей, добавил он.

Ранее сообщалось о трех погибших. По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил безопасности при проведении плановых взрывных работ.