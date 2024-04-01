СК задержал сотрудников амурского Ростехнадзора после ЧП на руднике "Пионер"

Фото: телеграм-канал "Следственное управление СК России по Амурской области"

Правоохранители задержали двух сотрудников амурского Ростехнадзора по подозрению в халатности после ЧП на руднике "Пионер". Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Амурской области.

Следователи уточнили, что задержаны были замначальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами.

"Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов", – говорится в сообщении.

По данным СК, из-за небрежного отношения к своим обязанностям задержанные не пресекли нарушения, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности рудника. Это позволило продолжать осуществлять деятельность по обслуживанию опасного производственного объекта.

Спасательная операция на руднике "Пионер" официально прекращена. Ее остановили из-за риска повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления. В АО "Покровский рудник" рассказали, что шахта заполнена до +85 горизонта, а выше этой отметки людей не обнаружили.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта. Из-за этого 13 горняков оказались заблокированными под землей. Начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Смирнов заявил, что после бурения трех скважин специалисты нашли только воду или лед.

Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта ему предъявили обвинение и арестовали.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заверил, что семьям 13 погибших горняков будет оказана вся необходимая материальная помощь. Деньги будут выделены из резервного фонда регионального правительства, уточнил он.