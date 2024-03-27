Следствие предъявило обвинение управляющему директору рудника "Пионер"

Фото: СУ СК России по Амурской области

Правоохранители предъявили обвинение управляющему директору рудника "Пионер" за нарушение требований безопасности при осуществлении работ после обвала на шахте, где на связь не выходят 13 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ по Амурской области.

Мужчину обвиняют по статье "Нарушение требований безопасности при ведении работ", его заключили под стражу.

Следствие считает, что управляющий директор был в курсе, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это обстоятельство является нарушением правил безопасности при осуществлении горных мероприятия, обвиняемый не организовал расследование по осушению указанного карьера, отметили в СК.

"18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте", – говорится в сообщении.

Как уточнял партнер юридического центра "Фаворит" Никита Муравьев, управляющему директору рудника Алексею Бирюкову может грозить до семи лет лишения свободы. Эта статья УК РФ предусматривает в том числе штраф в размере 80 тысяч рублей. Наказание, продолжил он, будет зависеть от тяжести последствий.

В свою очередь, спасателям удалось пробить третью скважину в горную выработку рудника "Пионер", там есть вода. Извлеченный из выработки керн показал, что она заполнена пульпой и льдом.

ЧП на руднике произошло 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. По данному факту СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

Позже сообщалось, что на руднике зафиксировали прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.