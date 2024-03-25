Георадар для оценки ситуации в заваленной шахте "Пионер" доставят 27 марта

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Георадар для оценки ситуации в шахте Пионер, где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, будет доставлен 27 марта. Об этом со ссылкой на правительство Амурской области сообщает РИА Новости.

"Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта. Он нужен для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности", – указано в сообщении.

Сейчас спасатели бурят разведывательные скважины и готовят подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

О ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области стало известно вечером в понедельник, 18 марта. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

Согласно последним оценкам, на руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.