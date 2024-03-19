Заблокированные после обрушения в Приамурье люди находятся на глубине 120 метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Заблокированные после обрушения на руднике "Пионер" в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 метров, сообщает RT со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По информации ведомства, спасательную операцию осложняют огромное количество обвалившейся породы и грунтовые воды. Сейчас их откачивают. Сколько потребуется времени, чтобы добраться до шахтеров, неизвестно, однако шансы, что они живы, есть.

По данным МЧС, спасатели извлекли уже три тысячи кубометров грунта из завала на руднике.

О происшествии информация поступила накануне, около 19:20 по московскому времени. Сообщалось, что объект принадлежит горно-гидрометаллургическому комбинату Амурской области.

В оперативных службах информировали, что в результате обвала породы на руднике на связь перестали выходить 13 горняков. Кроме того, оказались заблокированы входы в рудник. Факт обвала подтвердили власти Зейского района.

