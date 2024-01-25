Пожар произошел на руднике в Приморье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 70 горняков эвакуировали из-за пожара на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья, сообщает РИА Новости.

Всего в шахте было 68 человек, всех их вывели. Пострадавших и погибших нет. На 275-м горизонте, где произошло возгорание, были два человека, они сразу вышли.

Аварийный горизонт, где располагается очаг возгорания, обследуется караулом горноспасательного взвода в составе пяти человек. По предварительным данным, горят ГСМ или техника, для людей опасности нет.

До этого сообщалось, что пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области был полностью ликвидирован. Возгорание произошло ночью 21 января.

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