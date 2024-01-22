Пожар в терминале "Новатэка" в Ленобласти полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области полностью ликвидирован, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем телеграм-канале.

Глава администрации района не уточнил информацию о пострадавших.

О пожаре стало известно ночью 21 января. Была проведена эвакуация персонала. К тушению огня привлекли силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В связи с пожаром в Кингисеппском районе региона ввели режим повышенной готовности.

Позже уровень пожара понизили до второго. Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский подчеркнул, что причиной возгорания стали два взрыва.

Кроме того, технологический процесс на терминале компании "Новатэк" остановили после пожара. Также был сформирован оперштаб по ликвидации последствий. В компании добавили, что, предварительно, возгорание произошло из-за внешнего воздействия.

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