Пожар вспыхнул на терминале в порту Усть-Луга Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Возгорание произошло на терминале компании "Новатэк" в порту поселка Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Глава области уточнил, что в результате случившегося пострадавших нет. Была проведена эвакуация персонала. К тушению огня привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

В связи с пожаром в Кингисеппском районе региона ввели режим повышенной готовности. Глава районной администрации Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба.

На место происшествия выехали ответственные специалисты администрации Ленинградской области, добавил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске загорелся приют для животных "Пес и кот". Огонь распространился на площади 800 квадратных метров.

Через некоторое время возгорание удалось полностью потушить. Сотрудники МЧС смогли эвакуировать 304 собаки и 55 кошек, однако одну кошку не удалось спасти.

До этого в Махачкале загорелась крыша двух многоэтажных домов в результате замыкания линии электропередачи. Пожарные эвакуировали 65 жильцов дома.

Площадь возгорания на момент его локализации составляла примерно 500 квадратных метров. Спустя несколько часов пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

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