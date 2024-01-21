Технологический процесс на терминале "Новатэка" в Усть-Луге остановили

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Технологический процесс на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области остановили после пожара. Также был сформирован оперштаб по ликвидации последствий, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Уточняется, что пострадавших, угрозы жизни и здоровью граждан нет.

"В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что, предварительно, возгорание произошло из-за внешнего воздействия.

О пожаре стало известно ночью 21 января. Была проведена эвакуация персонала. К тушению огня привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В связи с пожаром в Кингисеппском районе региона ввели режим повышенной готовности. На место происшествия выехали ответственные специалисты администрации Ленинградской области.

Позже уровень пожара понизили до второго. Глава Кингисеппского района Юрий Запалатский подчеркнул, что причиной возгорания стали два взрыва.

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