Пожар в терминале в порту Усть-Луга Ленинградской области локализовали

Фото: телеграм-канал Readovka

Пожар в терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали. Его уровень понизили до второго, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

В свою очередь, глава Кингисеппского района Юрий Запалатский подчеркнул, что причиной возгорания стали два взрыва.

"В 2 часа 45 минут поступил звонок от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что в порту Усть-Луга на предприятии "Новатэк" произошли два взрыва. В три часа ночи администрацией был собран штаб по безопасности, на котором присутствовали все федеральные, региональные и местные структуры власти", – написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Запалатский, в настоящее время на предприятии тушат огонь. На момент взрывов там были 148 человек. Погибших и пострадавших нет, добавил глава района.

О пожаре стало известно ночью 21 января. Была проведена эвакуация персонала. К тушению огня привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В связи с пожаром в Кингисеппском районе региона ввели режим повышенной готовности. На место происшествия выехали ответственные специалисты администрации Ленинградской области.

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