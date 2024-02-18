Горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Горный удар произошел возле шахты "Таштагольская" в Кемеровской области. Горняков вывели на поверхность, сообщает ТАСС со ссылкой на шахту.

"18 февраля зарегистрировано геодинамическое явление. Все, кто работал под землей, вышли на поверхность", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на смене работали 163 человека.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, силы военизированных горноспасательных частей ведомства не привлекались.

Шахта располагается в Таштагольском районе Кемеровской области. Ее балансовые запасы составляют около 54 миллионов тонн руды.

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате прорыва грунтовых вод в шахте "Заполярная". Управление МСЧ РФ по Республике Коми сообщило о частичном затоплении на глубине 600 метров. В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке.

До этого в провинции Эрзинджан на востоке Турции произошел обвал на золотодобывающей шахте. Рабочие остались под завалами. Причиной обвала стал сошедший гигантский оползень в районе шахты в районе Илич.

Один человек погиб из-за аварии на водоотливе на шахте в Кузбассе