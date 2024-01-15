Один человек погиб при прорыве грунтовых вод на шахте "Заполярная" в Воркуте

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Один человек, работающий в шахте "Заполярная" в Воркуте, погиб после произошедшего там прорыва грунтовых вод. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МСЧ РФ по Республике Коми.

"Сегодня утром в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте "Заполярная" на глубине 600 метров", – отметили в ведомстве.

В момент ЧП на объекте работали 60 человек, трое из которых осуществляли деятельность на аварийном участке. В результате произошедшего один человек пострадал, а другого разыскивают спасатели.

До этого сообщалось, что ЧП произошло на угольной шахте в Китае. В результате него погибли минимум 12 человек, еще 13 получили ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медпомощи.

