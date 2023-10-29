Число погибших после ЧП на шахте в Караганде достигло 45

Фото: ТАСС/AP Photo

Число погибших после аварии на шахте имени Костенко компании "Арселормиттал Темиртау" в Караганде достигло 45. Об этом сообщает телеканал "Хабар-24" со ссылкой на заместителя директора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского.

Ранее было известно о 42 жертвах и поисках 4 горняков. В МЧС Казахстана уточняли, что в общей сложности в поисках задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Авария в шахте в Казахстане произошла рано утром 28 октября. По словам Ермаганбета Булекпаева, предварительными причинами ЧП стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура по жертвам. Соболезнования в связи с аварией принес и Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Возгорание электрических кабелей произошло в лифтовой шахте жилого дома в Алма-Ате