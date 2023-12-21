Минимум 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в Китае – СМИ

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Минимум 12 человек погибли при ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение страны со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел накануне в 15:50 по местному времени (в 10:50 по московскому) на угольной шахте Куньюань.

"В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все пострадавшие были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ликвидируют последствия произошедшего. Причины ЧП выясняются.

До этого происшествие случилось в шахте в Казахстане. По версии компании "АрселорМитталТемиртау", в шахте произошел взрыв газометана. В результате произошедшего погибли 28 человек.

