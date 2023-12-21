21 декабря, 09:24Происшествия
Минимум 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в Китае – СМИ
Фото: 123RF/aniruto7o6
Минимум 12 человек погибли при ЧП на угольной шахте в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение страны со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел накануне в 15:50 по местному времени (в 10:50 по московскому) на угольной шахте Куньюань.
"В результате происшествия погибли 12 человек, еще 13 получили ранения, все пострадавшие были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте ликвидируют последствия произошедшего. Причины ЧП выясняются.
До этого происшествие случилось в шахте в Казахстане. По версии компании "АрселорМитталТемиртау", в шахте произошел взрыв газометана. В результате произошедшего погибли 28 человек.
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