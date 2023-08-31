Пожар вспыхнул на территории шахты "Октябрьская" в Кемеровской области

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Пожар вспыхнул на территории шахты "Октябрьская" в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, спасатели локализовали пламя. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве рассказали, что пожар начался в металлической постройке. Представитель МЧС добавил, что на работоспособность шахты возгорание не повлияет.

"На месте продолжают работать четыре отделения ВГСЧ и четыре отделения пожарно-спасательного отряда", – говорится в сообщении.

В региональном министерстве не уточнили принадлежность здания. В экстренных службах рассказали, что людей из шахты поднимают на поверхность для профилактики. Это связано с тем, что пожар вспыхнул в здании, расположенном на поверхности, но связанном с шахтой, из-за чего в нее попал дым.

На территории ЧП в момент возгорания находился 81 человек. Шахтоучасток "Октябрьский" принадлежит угольной компании "Сила Сибири".

Ранее стало известно, что в цехе по переработке древесины в Февральске Амурской области вспыхнуло возгорание. Пламя распространилось на площади 3,6 тысячи "квадратов". Пострадавших не выявили.

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске