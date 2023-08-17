Прокуратура назвала возможную причину пожара на яхте в Санкт-Петербурге

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Возгорание на двухпалубной яхте в Петроградском районе Санкт-Петербурга могло случиться из-за неисправного генератора. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", – отметило ведомство.

По данным главка МЧС РФ, яхта принадлежит компании ВИП-Флот.

О пожаре на яхте стало известно вечером 17 августа. В МЧС РФ сообщали, что ЧП с судном размером 4 на 9 метров произошло в Петроградском районе. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 32 человека.

Ранее моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.

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