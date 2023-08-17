Двухпалубная яхта загорелась в Петербурге

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Двухпалубная яхта загорелась в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС РФ.

ЧП с яхтой размером 4 на 9 метров произошло в Петроградском районе. Информации о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 32 человека.

Ранее речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле. Около 100 пассажиров эвакуировали на берег.

До этого моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.

В Дагестане в реке Сулак перевернулся туристический катер