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Двухпалубная яхта загорелась в Петербурге
Фото: 78.mchs.gov.ru
Двухпалубная яхта загорелась в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское ГУ МЧС РФ.
ЧП с яхтой размером 4 на 9 метров произошло в Петроградском районе. Информации о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлекли 7 единиц техники и 32 человека.
Ранее речной трамвайчик врезался в бетонный пирс в Ярославле. Около 100 пассажиров эвакуировали на берег.
До этого моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул. Следователи организовали проверку.
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